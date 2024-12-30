Хинштейн счел нечестной просьбу жителей Суджи об росте компенсации за имущество

Размер выплат для покупки нового имущества взамен утраченного для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области останется без изменений. Об этом в ходе общения с инициативными группами переселенцев объявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Видео со встречи он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» .

В спор с Хинштейном вступил эвакуированный из Суджи пенсионер Валерий Моисеев, который пожаловался, что пока получил только сертификат на покупку нового жилья взамен утраченного дома. По его словам, денег, чтобы сделать ремонт, купить мебель и технику у него нет, так как размер ежемесячной пенсии составляет 11,7 тысячи рублей.

По словам пенсионера, единовременные выплаты, которые вынужденные переселенцы получили сразу после эвакуации, они потратили на аренду жилья и продукты. В качестве альтернативы пенсионер предложил повысить суммы выплат до одного миллиона рублей каждому потерявшему жилье собственнику.

«У нас было все: мы ничего не просили, мы помогали армии, у нас были прекрасные дома», — перечислил Моисеев и добавил, что теперь вынужден просить государство о помощи.

Хинштейн, отвечая собеседнику, отметил, что считает такую позицию не совсем честной. Он напомнил, что и до проведения специальной военной операции государство занималось ремонтом дорог и гражданской инфраструктуры.

«У меня такое ощущение что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове <…>. В конце концов будто даже не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора региона.

Он добавил, что полученный сертификат полностью покроет стоимость утраченного жилья в Судже, а для людей, которые особо нуждаются, создадут специальный фонд для оказания точечных мер поддержки.

Ранее курирующий вопросы строительства вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о начале разработки программы по восстановлению пострадавших от украинских боевиков приграничных территорий Курской области. По его оценке, эта работа займет около двух лет после стабилизации оперативной обстановки.