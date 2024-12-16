Хинштейн решил развивать цифровые проекты в Курской области

Хинштейн совместно со Сбером будет развивать цифровые проекты в Курской области

Администрация Курской области и «Сбер» планируют развивать сотрудничество в сфере цифровых технологий для создания технологической базы для прогресса региона. В частности, специалисты компании уже начали помогать людям оформлять жилищные сертификаты в режиме «единого окна», написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Глава региона встретился в Курске с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александром Абрамкиным. Они обсудили вопросы улучшения инфраструктуры области и проекты по цифровизации. По словам Хинштейна, важно в ближайшие годы обеспечить технологическую основу для развития региона.

«Первоочередную роль в этом должны сыграть новейшие технологии, а также ремонт и строительство новой инфраструктуры. Именно это позволит региону становиться лучше, комфортнее, сильнее», — подчеркнул врио губернатора.

Хинштейна добавил, что «Сбер» является надежной опорой для жителей Курской области даже в условиях специальной военной операции. Он поблагодарил Абрамкина и его команду за внимание к людям, их неравнодушие.

Ранее Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей трех сел, освобожденных от ВСУ.