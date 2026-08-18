Хинштейн предложил охотнику, оштрафованному за стрельбу по БПЛА, вступить в «БАРС-Курск»

Хинштейн позвал охотника, оштрафованного за стрельбу по БПЛА, в «БАРС-Курск»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал недостаточно обоснованным и несвоевременным штраф, назначенный жителю Волгоградской области за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. Об этом глава региона написал в «Максе» .

«Конечно, я не вправе спорить с судом, но ситуация выглядит более чем странной. В условиях, когда дроны ВСУ атакуют наши территории, считаю, нужно только приветствовать, а не наказывать таких людей», — отметил Хинштейн.

Он добавил, что согласно статье 24 ФЗ «Об оружии» и постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 действия охотника выглядят законными и находятся в пределах необходимой обороны.

Чиновник выразил надежду, что вышестоящая инстанция разберется в ситуации.

«Но вне зависимости от ее исхода — приглашаю Николая Мухина поступить на службу в бригаду „БАРС-Курск“: такие люди нам очень нужны», — добавил Хинштейн.

Ранее волонтеры «Народного фронта» помогли эвакуировать в Курской области тысячи раненых.