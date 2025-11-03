Хинштейн обвинил Апачева в несогласованном концерте в бригаде «БАРС-Курск»
Хинштейн пригрозил наказанием организаторам концерта Апачева в Курске
Приехавший в Курск для выступления перед бойцами добровольческой бригады «БАРС-Курск» блогер Аким Апачев вызвал гнев губернатора региона Александра Хинштейна. Глава Курской области заявил, что жители еще не простили блогера за выходку в Судже, а концерт прошел без согласования с командованием.
«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии. Как уже сообщили в бригаде „БАРС-Курск“, виновные, который позволили провести это мероприятие без согласования, будут наказаны», — объявил Хинштейн в Telegram-канале.
Рэпер и блогер Аким Апачев весной этого года после изгнания украинских боевиков из Суджи разрисовал стены жилых домов матерными надписями.
На критику местных жителей блогер сначала хамил и угрожал, а после признал свою вину.
В апреле Промышленный районный суд Курска оштрафовал Апачева на 70 тысяч рублей по делу о мелком хулиганстве. Сам блогер на заседание не явился, предоставив право защищать свои интересы адвокату Игорю Маленкову.