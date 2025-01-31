Хинштейн извинился перед беженцами в Курске из-за проблем с питанием

Врио главы Курской области Александр Хинштейн лично посетил пункт временного размещения «Олимпиец», где якобы перестали кормить беженцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, ему стало известно от жителей ПВР в лагере «Олимпиец» о том, что с 31 января их перестали кормить бесплатно.

«Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем. Прежде всего извинился перед людьми», — отметил чиновник.

Врио главы Курской области добавил, что выяснилось наличие задолженности по питанию. Он пообещал выделить финансирование из резервного фонда, чтобы во всех ПВР региона люди были обеспечены едой. Также Хинштейн предупредил о кадровых выводах в связи с произошедшим.

О прекращении питания в ПВР ранее заявил курский общественник Валерий Моисеев. По его словам, только у единиц беженцев есть возможность готовить на электроплитках.

Ранее Хинштейн признался, что у него нет доверия к местным чиновникам. Он предложил им уволиться в случае неготовности работать с возросшим объемом нагрузки.