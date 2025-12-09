Хинкали вместо куполов. Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу

Суд в Оренбурге оштрафовал на 150 тысяч рублей ресторан, изобразивший на храме хинкали вместо куполов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

На рекламные листовки грузинского ресторана пожаловались горожане. На стилизованном изображении Собора Василия Блаженного вместо куполов нарисовали хинкали.

«По решению суда ресторан оштрафован на 150 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе.

Административное дело о нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях рассмотрел 1-й участок Ленинского районного суда Оренбурга. Дизайнер листовки объяснил, что изображение сгенерировали нейросети.

В сентябре 2025 года в Адыгее задержали мужчину, который подбросил свиную голову к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района.