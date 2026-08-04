Hi-Tech Mail: 82% пожилых людей сразу удаляют подозрительные СМС, которые рассылают мошенники
Аналитики выяснили, что меры предосторожности среди пенсионеров в России становятся все более распространенными. Так, 82% пожилых людей сразу удаляют подозрительные СМС о «выплатах» и «подарках», которые рассылают мошенники, написал Hi-Tech Mail.
Кроме того, 52% пенсионеров регулярно обсуждают возможные онлайн-угрозы с близкими. 50% опрошенных пожилых людей избегают использования открытых сетей Wi-Fi. Однако есть и тревожные моменты: 38% людей в возрасте по-прежнему записывают пароли от учетных записей на бумаге.