hh.ru: работодатели Петербурга готовы компенсировать нехватку опыта у выпускников через наставничество

В Петербурге работодатели все чаще делают ставку на развитие молодых сотрудников после их приема на работу. Если кандидат соответствует основным требованиям, но не обладает всеми необходимыми компетенциями, компании предпочитают обучать его самостоятельно, сообщил «Петроград» со ссылкой на hh.ru.

По данным аналитиков, многие работодатели признают нехватку практического опыта у выпускников и готовы компенсировать ее с помощью наставничества и стажировок.

Согласно исследованию, 62% работодателей могут предоставить молодому специалисту наставника. Еще 29% компаний организуют внутреннее обучение с последующим трудоустройством, а столько же предлагают стажировку для оценки потенциала кандидата.