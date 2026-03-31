hh.ru: дегустаторы чая и киперы-террариумисты стали самыми необычными вакансиями российского рынка труда

Исследователи с портала hh.ru провели анализ рынка труда и поделились с «Газетой.Ru» информацией о самых необычных вакансиях. Среди них — дегустаторы чая и конфет, киперы-террариумисты и даже котоняни.

Самые высокие доходы среди нестандартных предложений — в Красноярске. Смотритель базы может зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц. Его обязанности включают поддержание порядка, уборку территории и обеспечение работы инженерных систем.

В Московской области ищут дегустатора чая с доходом до 100 тысяч рублей. Специалист будет проводить входной контроль сырья, органолептические исследования и вести отчетность. Работодатель ждет кандидата с образованием не ниже среднего специального.

Во Всеволожске (Ленинградская область) открыта вакансия помощника игрока в гольф с зарплатой от 75 тысяч рублей. Сотрудник будет заниматься подготовкой поля и инвентаря к игре, а также сопровождением игроков.

В Москве требуется кипер-террариумист с доходом от 50 тысяч рублей. В обязанности входит прием новых животных, оценка их состояния, кормление, уборка и поддержание террариумов. Работодатель ищет кандидата с опытом содержания и разведения рептилий.

Также в Москве ищут модель для съемок обуви с оплатой от 10 тысяч рублей за смену. Главное требование — 37-й размер обуви, а также выносливость и физическая активность.