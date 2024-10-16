Херсонская область получит полмиллиарда рублей на модернизацию объектов туризма

Херсонская область в 2024–2025 годах получит 509 миллионов рублей на модернизацию туристических объектов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Хочу отметить, что для успеха сферы гостеприимства нужно комплексно развивать область: строить качественные дороги, продвигать эксклюзивную продукцию местных производителей, благоустраивать города», — добавил он.

Сальдо отметил, что министерство курортов и туризма региона уже активно работает в этом направлении. У региона, находящегося на берегу сразу двух морей — Черного и Азовского, — огромный туристический потенциал, считает Сальдо.

В рамках форума «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» в Ялте делегация из Херсонской области представила проекты развития отрасли в регионе и посетила тематические мероприятия.

В сентябре в регионе начали собирать заявки от предпринимателей на субсидии на развитие туризма.