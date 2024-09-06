В Херсонской области выделят субсидии на развитие туризма

В Херсонской области стартовал прием заявок от предпринимателей на субсидии на развитие туризма. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, меру предложило региональное Министерство курортов и туризма. Целью субсидирования назвали достижение необходимого числа поездок в рамках госпрограммы «Развитие туризма».

«Деньги можно получить на создание и развитие объектов туризма: пляжей, кэмпингов и так далее», — объяснил Сальдо.

Заявки принимаются до 17 сентября по обычной и электронной почте.

Ранее стало известно, что Херсонская область наряду с другими новыми регионами получит субсидии на покупку и установку оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов.