В Херсонской области выделят субсидии на развитие туризма
В Херсонской области стартовал прием заявок от предпринимателей на субсидии на развитие туризма. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, меру предложило региональное Министерство курортов и туризма. Целью субсидирования назвали достижение необходимого числа поездок в рамках госпрограммы «Развитие туризма».
«Деньги можно получить на создание и развитие объектов туризма: пляжей, кэмпингов и так далее», — объяснил Сальдо.
Заявки принимаются до 17 сентября по обычной и электронной почте.
Ранее стало известно, что Херсонская область наряду с другими новыми регионами получит субсидии на покупку и установку оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов.
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