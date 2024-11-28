Сальдо заявил о планах вывести херсонское зерно на международный рынок

ГУП «Херсонская зерновая компания» планирует подписать контракт на отправку первого судна с зерном в одну из дружественных стран. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«Наша область обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного ведения сельского хозяйства. Мы уверены, что новая инициатива поможет заявить о себе на международной арене», — заявил он.

Выход на экспортный рынок позволит не только пополнить региональный бюджет, но и продемонстрировать миру качество продукции, подчеркнул губернатор. Для этого в области увеличат количество лабораторий, которые будут контролировать соответствие продукции всем международным стандартам. Аграрии региона готовы предложить лучшие образцы.

Ранее Министерство экономического развития Херсонской области представило на форуме в Москве проект развития экспортного и инвестиционного потенциала региона.