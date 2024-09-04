Херсонская молодежь почтила память жертв Беслана

В Херсонской области прошла акция «Свеча Памяти» приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили на сайте администрации Генического муниципального округа.

В России этот день отмечают ежегодно, после жестокого террористического акта в школе в Беслане. Участники акции в Геническом сквере Славы выложили из свечей надпись: «Беслан! Помним! Скорбим!», а также символ мира — голубя.

«В этот день мы разделяем боль и скорбь с семьями и родственниками тех, кто стал жертвами бесчеловечных и беспощадных террористических актов», — заявил заместитель главы администрации Генического МО Виктор Разумный.

Акцию организовало Министерство молодежной политики Херсонской области вместе с администрацией Генического муниципального округа.

Ранее жители Подольска тоже возложили цветы в память о годовщине теракта в Беслане. Как заявил глава города Григорий Артамонов, трагедия затронула каждого россиянина. Жертвами происшествия стали более 300 человек, в том числе 186 детей.