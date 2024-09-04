Жители Подольска возложили цветы в память о годовщине трагедии в Беслане

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября память погибших почтили у мемориала воинам-интернационалистам в городском округе Подольск. Эту дату приурочили к трагическим событиям, произошедшим 20 лет назад в школе Беслана.

Глава Подольска Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, депутат Мособлдумы Павел Максимович и жители округа возложили цветы в память о погибших в террористических актах. Вахту памяти несли юнармейцы.

Григорий Артамонов отметил, что страшная трагедия в Беслане затронула каждого россиянина. Она унесла жизни свыше 300 человек, в том числе 186 детей.

«Никогда не утихнет боль за невинных жертв этого и других терактов: в Театральном центре на Дубровке, Буденновске, при взрывах домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Выражаю соболезнования всем, кто потерял близких», — заключил Артамонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

«Ты квадробер, не дай бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте