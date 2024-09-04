Жители Подольска возложили цветы в память о годовщине трагедии в Беслане

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября память погибших почтили у мемориала воинам-интернационалистам в городском округе Подольск. Эту дату приурочили к трагическим событиям, произошедшим 20 лет назад в школе Беслана.

Глава Подольска Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, депутат Мособлдумы Павел Максимович и жители округа возложили цветы в память о погибших в террористических актах. Вахту памяти несли юнармейцы.

Григорий Артамонов отметил, что страшная трагедия в Беслане затронула каждого россиянина. Она унесла жизни свыше 300 человек, в том числе 186 детей.

«Никогда не утихнет боль за невинных жертв этого и других терактов: в Театральном центре на Дубровке, Буденновске, при взрывах домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Выражаю соболезнования всем, кто потерял близких», — заключил Артамонов.

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