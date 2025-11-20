Хазин заявил, что ИИ начал активно заменять людей в оценке страховых рисков

Михаил Хазин в эфире радио Sputnik заявил, что искусственный интеллект начал заменять людей в некоторых сферах, в частности в оценке страховых рисков.

Эксперт подчеркнул, что ранее человек должен был тщательно анализировать данные для определения стоимости страховки, но теперь ИИ справляется с этой задачей гораздо эффективнее.

