Хазин заявил, что ИИ начал активно заменять людей в оценке страховых рисков
Михаил Хазин в эфире радио Sputnik заявил, что искусственный интеллект начал заменять людей в некоторых сферах, в частности в оценке страховых рисков.
Эксперт подчеркнул, что ранее человек должен был тщательно анализировать данные для определения стоимости страховки, но теперь ИИ справляется с этой задачей гораздо эффективнее.
