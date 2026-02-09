Хаски больше года живет в аэропорту Кызыла в ожидании хозяина из зоны СВО

Волонтер Лифанова рассказала о живущем в аэропорту Кызыла хаски по кличке Умка

Сотрудники аэропорта Кызыла уже год подкармливают хаски по кличке Умка: собака встречает всех бойцов, возвращающихся из зоны проведения специальной военной операции, рассчитывая, что это ее хозяин. Об этом 360.ru рассказала местный волонтер Эльвира Лифанова.

Она пояснила, что владелец Умки — военный, который нашел молодую собаку около разрушенного дома в зоне проведения СВО. Он подкормил щенка и оставить не смог, поэтому забрал с собой домой, а после снова отправился на передовую.

«Умка теперь бегает в аэропорту, встречает и провожает всех, а хозяина нет уже год. У него живы родители, они забирали ее домой, но она все равно убегала в аэропорт при каждом удобном случае. Всех встречает и обнюхивает каждого бойца», — рассказала Лифанова.

Волонтер добавила, что ей позвонили из службы ветеринарии, которая получила заявку о бесхозной собаке. Что с ней делать сейчас, никто не понимает.

«Забирать из аэропорта не имеет смысла, потому что для нее сейчас там смысл жизни, а перевозить в приют — непонятно как. Это очень сложный вопрос», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Лифанова добавила, что окончательно вопрос с Умкой закроют завтра. Она планирует связаться с родными хозяина и пообщаться с ветеринарной службой, чтобы вместе решить дальнейшую судьбу хаски.

