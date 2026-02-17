Характерная черта этой зимы. Жителей Подмосковья предупредили о сильных снегопадах

Московский регион в четверг снова заметет снегом — в области выпадет до 20 миллиметров осадков. Об этом 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Наиболее сильные осадки придутся на Курскую, Орловскую, Тульскую области. Там будет до 25 миллиметров осадков. В Московской области — до 20, а чуть севернее — 15. В Вологодской и Новгородской областях — уже 5-10», — подчеркнул он.

Специалист объяснил, что южный циклон принес с собой с Балкан большое количество влаги. Именно по этой причине на регион обрушатся снегопады.

«Это характерная черта нынешнего зимнего сезона», — отметил Шувалов.

Синоптик напомнил, что предыдущий циклон в основном господствовал на юго-востоке Подмосковья.

«В данном случае циклон пойдет с поворотом на север, прямиком через Курск, Орел, Тулу прямо на Москву», — добавил эксперт.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что 18 февраля температура опустится днем до -11… -13 градусов.