Синоптик Позднякова сообщила, что циклон южного происхождения принесет в Москву новую порцию снега

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в эфире радиостанции Sputnik о погоде в Москве.

По словам синоптика, в среду, 18 февраля, минимальная температура составит -17… -19 градусов, а дневная — -11… -13 градусов. Это на 10 градусов ниже климатической нормы. Причиной тому послужит область повышенного атмосферного давления и тыл циклона.

«Следующий циклон южного происхождения придет к нам с территорией Крыма, принесет нам новую порцию снега. Не исключаю, что местами снег будет сильный», — отметила эксперт.

Метеоролог добавила, что к концу недели минимальная температура ночью ожидается -10… -15 градусов, а днем будет -8… -13 градусов.