Хамзаев предложил ввести один запрет для мотоциклистов

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон авто вне полосы

Edgar Breshchanov/Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Мотоциклистам следует запретить обгон автомобилей вне полосы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам», — добавил парламентарий.

Такая мера значительно обезопасит автолюбителей от риска «прижать» или «зацепить» мотоциклистов.

В Госавтоинспекции ранее сообщили, что большинство аварий с мотоциклами происходит из-за превышения скорости. Риску попасть в ДТП также подвержены байкеры, которые передвигаются в ненастную погоду.

В начале августа мотоциклист сбил пенсионерку в центры Москвы, пытаясь уйти от погони. Мужчина выехал на встречу и врезался в одного из полицейских. Байкера задержали, сообщили «Известия».

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