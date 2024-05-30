«Хайпанул и огреб». Продюсер разнес Потапа за глумление над смертью Заворотнюк

Продюсер Рудченко осудил высмеявшего смерть Заворотнюк украинского рэпера Потапа

Anton Belitsky/Russian Look
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Алексей Потапенко, известный как рэпер Потап, хотел привлечь к себе внимание за счет смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, высмеяв ее уход в соцсетях. Таким мнением с NEWS.ru поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

«Не по-человечески хайпанул и огреб за это даже от украинцев», — отметил он.

Рудченко предположил, что сложная ситуация на Украине сказывается на психике людей, включая местных артистов, которые остались практически без работы.

«Тот же самый Потап просто брызжет ядом, так как его жизнь и творчество на сегодняшний момент остановились», — отметил продюсер.

Рэпер опубликовал в своих соцсетях фото Заворотнюк, на которое наложил издевательский текст. Музыкант обрадовался тому, что актриса больше не сыграет в кино героинь, выставляющих всех украинок тупыми.

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