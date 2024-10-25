Хайп ради продаж? Уйдет ли «Ашан» из России

В информационном пространстве разлетелась новость об уходе французской сети гипермаркетов «Ашан» с российского рынка. Ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила с независимым экспертом FMCG рынка Александром Анфиногеновым, мог ли ритейлер сам запустить слухи о закрытии магазинов в России ради повышения продаж к Новому году.

«Надо дождаться официального какого-то подтверждения», — заявил собеседник 360.ru.

При этом он не исключил, что эти слухи просто «хороший хайп» перед новогодними распродажами.

«Когда началась эта волна санкций, все ритейлеры и вообще все западные компании, которые были на российской территории, очень сильно сняли свою рекламную активность. Помните, сколько было рекламы „Ашана“ в телевизионном формате, в радийном формате, в интернете? Сейчас этой рекламы нет», — рассказал Анфиногенов.

Он добавил, что сейчас возникла ситуация, когда предприятие работает, а рекламы нет, но о себе нужно как-то заявить. Вот такой новостной хайп точно не останется без внимания СМИ. Люди решат, что раз «Ашан» может уйти, то не помешало бы напоследок сходить и что-нибудь купить.

«А тут как бы Новый год, гирлянды, снегурки, майонез для „Оливье“ и все остальное. Тоже вариант. Почему нет? Любая информация, кроме некролога, это реклама», — резюмировал Анфиногенов.

Пресс-служба российского представительства «Ашана» ранее отказалась от комментариев, по сути, не опровергнув и не подтвердив эти слухи.