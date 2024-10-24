«Ашан» отказался комментировать слухи об уходе с российского рынка

Французская газета La Lettre сообщила, что сеть супермаркетов «Ашан» собирается продать активы в России и уже нашла покупателя. 360.ru связался с пресс-службой российского представительства «Ашана».

«Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — заявили там.

Компания сообщила, что продолжает работать на благо потребителей, а слухи о продаже ходят уже несколько лет, но так и остаются слухами.

В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что «Ашан» хочет остаться в России, и даже направлял в министерство официальную просьбу разрешить работать дальше. При этом «Интерфакс» сообщил, что дочерняя компания в России де-факто работает автономно с 2022 года и не перечисляет дивидендов.