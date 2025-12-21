Хабаровский край принял рекордные 35 тысяч туристов за первые девять месяцев 2025 года

Хабаровский край значительно увеличил объемы экспорта товаров и услуг за первые девять месяцев 2025 года. Об этом заявили на заседании экспортного совета под руководством первого заместителя губернатора Сергея Абрамова, сообщило ИА «ВостокМедиа» .

Особое внимание уделяется росту числа иностранных туристов: регион принял рекордные 35 тысяч зарубежных гостей, из которых 91,4% составили китайцы. Основные приоритеты туристической стратегии включают развитие Большого Уссурийского острова и привлечение китайского сегмента рынка.

В лесной промышленности края предстоит решить проблему низкой диверсификации рынков сбыта и разработать продукцию для внутреннего потребления. Также эксперты отметили важность активного участия региональных предприятий в выставках и форумах для повышения узнаваемости хабаровских брендов.

Министр экономического развития края Валентина Филоненко подчеркнула необходимость привлечения инвестиций и обновления инфраструктуры для дальнейшего роста экспортного потенциала региона. Стратегическая задача региона — увеличение объема несырьевых неэнергетических экспортных операций.