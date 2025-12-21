Хабаровский край принял рекордные 35 тысяч туристов за первые девять месяцев 2025 года
Хабаровский край значительно увеличил объемы экспорта товаров и услуг за первые девять месяцев 2025 года. Об этом заявили на заседании экспортного совета под руководством первого заместителя губернатора Сергея Абрамова, сообщило ИА «ВостокМедиа».
Особое внимание уделяется росту числа иностранных туристов: регион принял рекордные 35 тысяч зарубежных гостей, из которых 91,4% составили китайцы. Основные приоритеты туристической стратегии включают развитие Большого Уссурийского острова и привлечение китайского сегмента рынка.
В лесной промышленности края предстоит решить проблему низкой диверсификации рынков сбыта и разработать продукцию для внутреннего потребления. Также эксперты отметили важность активного участия региональных предприятий в выставках и форумах для повышения узнаваемости хабаровских брендов.
Министр экономического развития края Валентина Филоненко подчеркнула необходимость привлечения инвестиций и обновления инфраструктуры для дальнейшего роста экспортного потенциала региона. Стратегическая задача региона — увеличение объема несырьевых неэнергетических экспортных операций.