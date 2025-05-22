Гусейн Гасанов срочно избавился от трешки в Москве за 100 млн

Mash: блогер Гасанов продал квартиру в Москве за 100 млн после возбуждения дела

Популярный блогер Гусейн Гасанов продал трехкомнатную квартиру за 100 миллионов рублей в Москве сразу после возбуждения уголовного дела против него. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, Гасанов владел квартирой на 44-м этаже площадью 124 квадратных метра с панорамным видом на город и дизайнерским ремонтом в элитном ЖК Neva Towers.

При этом Гасанов поспешил избавиться от недвижимости, чтобы спасти ее от ареста и конфискации. До продажи жилья блогер сдавал квартиру за 750 тысяч рублей в месяц, пока не проживал в Москве. Там он часто снимал видеоролики для соцсетей.

Несколько дней назад блогер переписал жилье на другого человека. Сделку ему помогли провернуть помощники, добавил собеседник Mash.

Гусейна Гасанова 14 мая объявили в розыск и заочно арестовали по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Блогеру по этой статье грозит до семи лет лишения свободы.