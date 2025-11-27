Губернатор Шапша представил потенциал Калужской области коллегам из Вьетнама

Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой встретилась с председателем Союза обществ дружбы Вьетнама Фан Ань Шоном и представителями бизнеса в городе Ханой. На встрече обсудили перспективы реализации совместных культурных и экономических проектов.

Союз обществ дружбы с зарубежными странами — это общественно-политическая организация, играющая важную роль в народной дипломатии и международных отношениях государства. Ее председатель Фан Ань Шон отметил высокий потенциал России и Вьетнама в области сотрудничества в отдельных отраслях экономики и культурной сферы.

«Мы бы хотели усилить обмен между местностями, поэтому ваш визит имеет важную роль в развитии отношений между Калужской областью и провинциями республики», — сказал он.

Фан Ань Шон отметил сильные стороны региона: автомобильную отрасль, промышленность, сферу высоких технологий и логистику.

Владислав Шапша поблагодарил вьетнамских коллег за встречу и представил экономический потенциал Калужской области. Он отметил готовность к сотрудничеству в сфере культурных, туристических, молодежных и образовательных проектов.

«В нашем регионе хорошо развита промышленность. Есть крупные автомобильные, фармацевтические, деревообрабатывающие предприятия. В этих отраслях мы являемся лидерами в России. Отмечу также сельское хозяйство. Прежде всего производство молока, мяса, овощей, продуктов из них. Производители продовольствия заинтересованы в установлении новых прочных деловых контактов», — сказал он.

Опытом сотрудничества с Калужской областью поделилась президент концерна TH Group Тхай Хыонг. О большом потенциале совместной работы также сказала представитель Ассоциации женщин-предпринимателей Вьетнама и Ассоциации женщин-предпринимателей Ханоя То Тхи Фыонг Тхао.

«Для нас сотрудничество с Калужской областью — это возможность выйти на емкий российский рынок и рынки стран Европы. Я думаю, что это возможность не только для моей компании, но и для многих других», — отметила она.