Губернатор Севастополя призвал вернуть в реальность организаторов концертов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил организаторам концертов о необходимости заранее согласовывать массовые мероприятия. Об этом сообщило Севастопольское телевидение .

Развожаев поручил главе департамента общественной безопасности и управлению МВД по Севастополю разъяснить организаторам правила проведения мероприятий и последствия их нарушения. Поводом стали случаи, когда концерты и развлекательные акции планировали без обязательного согласования.

«Все массовые мероприятия, особенно с участием молодежи, требуют обязательного согласования в штабе общественной безопасности. Организаторы должны подавать заявку в департамент, а не анонсировать события через интернет или афиши», — подчеркнул губернатор Севастополя.

Глава напомнил, что, пока в городе будет действовать желтый уровень террористической опасности, процедура согласования останется не формальностью, а мерой безопасности.

Поручение прозвучало на фоне отмены концерта тиктокера Ивана Золо (Ивана Золочевского). Власти запретили мероприятие из-за отсутствия согласования и самого содержания шоу, которое, по оценке властей, не соответствовало задачам воспитания подростков при допуске несовершеннолетних зрителей.

«Нельзя допускать, чтобы организаторы жили в своей реальности и игнорировали требования безопасности. Особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы», — добавил Развожаев.

В правительстве города напомнили, что под обязательное рассмотрение оперштаба попали все массовые мероприятия, если число их участников превышает 100 человек.