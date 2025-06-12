Губернатор Приангарья Кобзев наградил полицейских, сбивавших камнями дроны

Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области

Мужчины, которые пытались сбить камнями украинские беспилотники в Иркутской области получили награды. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Скромные герои. Так бы сказал о парнях, которые участвовали в ликвидации беспилотников в поселке Средний в Усольском районе 1 июня», — отметил глава региона.

Он добавил, что н встрече с мужчинами, узнал все из первых уст.

За активную гражданскую позицию, мужество и отвагу Кобзев вручил сотрудникам полиции благодарности и именные часы.

Ранее губернатор Иркутской области подтвердил, что 1 июня БПЛА вылетали из фуры. Смелые жители региона, чтобы остановить беспилотники, вылетающие из грузовика,  забрасывали их камнями.

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