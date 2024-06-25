Губернатор Петербурга Беглов вручил школьникам из новых регионов паспорта РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торжественно передал подросткам из ДНР и Херсонской области российские паспорта. Церемония состоялась в музейно-выставочном центре «Россия — моя история».

Он отметил ценность того, что школьники получили документы именно в Санкт-Петербурге.

«Помните, что вы граждане великой страны, которая хранит память о подвигах предков, защищает себя и уверенно строит свое будущее», — сказал губернатор.

Он добавил, что именно юному поколению предстоит продолжать историю России и строить сильную страну.

Паспорта вручили школьникам в рамках акции «Мы — граждане России». Проект стартовал в 2023 году и проводится для жителей новых регионов страны. Ребята, которым в торжественной обстановке вручили документы, отбирались по результатам творческого конкурса, на котором им предстояло представить визитную карточку своей малой Родины. Победители прибыли в Петербург 19 июня.

Детям организовали культурную программу с посещением главных достопримечательностей города.