Губернатор Камчатки Солодов сообщил об открытии новой краевой больницы в апреле 2025 года

Весной 2025 года новая краевая больница распахнет свои двери для жителей Камчатки. Об открытии медицинского учреждения рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сообщает РИА «Новости» .

По словам главы Камчатского края, больница начнет принимать пациентов в апреле следующего года после того, как будут завершены все мероприятия по приему и оформлению учреждения, а также по окончанию финансовых расчетов, передают «Известия» заявление Солодова.

Строительство нового здания краевой больницы стартовало в июне 2021 года. Сейчас власти Камчатки рассматривают вопрос о создании детского краевого медучреждения.