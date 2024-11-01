Губернатор Камчатки Солодов сообщил об открытии новой краевой больницы в апреле 2025 года

Весной 2025 года новая краевая больница распахнет свои двери для жителей Камчатки. Об открытии медицинского учреждения рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сообщает РИА «Новости».

По словам главы Камчатского края, больница начнет принимать пациентов в апреле следующего года после того, как будут завершены все мероприятия по приему и оформлению учреждения, а также по окончанию финансовых расчетов, передают «Известия» заявление Солодова.

Строительство нового здания краевой больницы стартовало в июне 2021 года. Сейчас власти Камчатки рассматривают вопрос о создании детского краевого медучреждения.

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