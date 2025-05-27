Губернатор Калининградской области запретил вывозить картофель из региона

«Мы пока по овощной группе точно себя не обеспечиваем. Приоритет в поддержке сельхозпроизводителей должен отдаваться проектам по обеспечению региона овощами. В частности, часть картофеля вывозится. Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно вывозить картофель из региона», — сказал Беспрозванных, обращаясь к министру сельского хозяйства области Артему Иванову.

Губернатор региона обратил внимание на то, что часть собранного урожая отправляется за пределы области. Беспрозванных подчеркнул, что в сложившейся ситуации вывоз продукции приводит к необходимости приобретать картофель по более высокой стоимости, что негативно сказывается на цене продукта для местных жителей.

По его словам, если картофель вывозится, а затем возвращается уже по другой цене, это влечет за собой дополнительные расходы на логистику и увеличение стоимости продукта на полках магазинов.

Ранее экономист Анатолий Тихонов рассказал, что в России цены на картофель начнут снижаться в конце июня — начале июля, когда начнется сбор урожая в южных регионах страны. При этом экономист напомнил, что в 2023 году картофель пришлось продавать почти по себестоимости из-за недостатка места в хранилищах.