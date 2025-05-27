Губернатор Калининградской области запретил вывозить картофель из региона
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ограничил вывоз картофеля из региона. Такое заявление он сделал на заседании правительства, сообщило издание «Клопс».
«Мы пока по овощной группе точно себя не обеспечиваем. Приоритет в поддержке сельхозпроизводителей должен отдаваться проектам по обеспечению региона овощами. В частности, часть картофеля вывозится. Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно вывозить картофель из региона», — сказал Беспрозванных, обращаясь к министру сельского хозяйства области Артему Иванову.
Губернатор региона обратил внимание на то, что часть собранного урожая отправляется за пределы области. Беспрозванных подчеркнул, что в сложившейся ситуации вывоз продукции приводит к необходимости приобретать картофель по более высокой стоимости, что негативно сказывается на цене продукта для местных жителей.
По его словам, если картофель вывозится, а затем возвращается уже по другой цене, это влечет за собой дополнительные расходы на логистику и увеличение стоимости продукта на полках магазинов.
Ранее экономист Анатолий Тихонов рассказал, что в России цены на картофель начнут снижаться в конце июня — начале июля, когда начнется сбор урожая в южных регионах страны. При этом экономист напомнил, что в 2023 году картофель пришлось продавать почти по себестоимости из-за недостатка места в хранилищах.