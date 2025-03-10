Губернатор Филимонов вызвал на спор авторов «мерзких слухов о наркоте»

Глава Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на вбросы неизвестных о том, что он якобы употребляет наркотики. Комментарий появился в его официальном Telegram-канале .

По его словам, впервые «мерзкие слухи о наркоте» появились еще в декабре прошлого года, но реагировать на них он не стал, так как прекрасно знает, кто стоит за распространением этих фейков.

«Источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — заявил Филимонов.

Отдельно глава региона поблагодарил отца за то, что вступился за его честь, а также подчеркнул, что готов пойти на любые методы для борьбы с распространением ложной информации. В частности, Филимонов пообещал доказать свою чистоту сдачей анализов.

«Но какова будет ставка в этом споре и цена заблуждения моих недоброжелателей?» — добавил Филимонов.

Губернатор добавил, что никакое «заказное словоблудие» и «цирк-шапито в виде так называемых петиций, заряженных ботами» не остановит проведения программ по благоустройству региона и его столицы.

Сделанное в конце февраля объявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о планах ввести полный запрет абортов во всех клиниках региона раскритиковала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В комментарии 360.ru она подчеркнула, что у главы региона нет полномочий на решения, которые нарушают право женщины на распоряжение своей жизнью и телом.