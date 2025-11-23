Губернатор Артюхов сообщил, что Ямал расширил ассортимент и географию продаж продукции животноводства

Предприятия пищевой промышленности показывают впечатляющие результаты в Ямало-Ненецком автономном округе. Сегодня местные производители предлагают более 220 видов продукции из оленины и свыше 180 наименований изделий из рыбы. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Артюхов в ходе переговоров с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым, сообщил сайт mkset.ru .

Кроме того, отмечается положительная динамика в расширении географии сбыта. Продукция Ямала пользуется спросом не только на местном рынке, но и в федеральных торговых сетях, а также активно реализуется через маркетплейсы, добавил губернатор.