Грузинская диаспора предложила поставить памятник Сталину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предложили установить бюст Иосифа Сталина. С такой инициативой в администрацию города обратились региональное «Грузинское общество „Сакартвело“», Центр Сталина и Интернациональный союз диаспор. Об этом сообщил депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин в соцсети «ВКонтакте» .

«Завтра комиссия по топонимике рассмотрит соответсвующую инициативу», — отметил он.

Эскиз памятника уже подготовлен. Авторы идеи также назвали конкретные места для установки бюста. Среди них — три точки на бульваре по улице Культуры на Уралмаше и площадь перед Домом офицеров на Первомайской.

Сергин решил поинтересоваться у друзей и подписчиков, нужен ли, по их мнению, Екатеринбургу бюст Сталину? Мнения разделились. Одни категорически настроены против установки памятника, другие призывают помнить историю.

«Нет, не нужен. Иначе какая-то странная двойная мораль получается: и память репрессированных чтим, и организатора этих репрессий. А что выдающийся деятель государства — ну да, выдающийся. Для своего времени. Больше не надо такого выдающегося, пожалуйста», — написала одна из жительниц.

Руководитель грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили тоже оставил свой комментарий. Он написал, что уральский стержень — помнить прошлое, думать о будущем. Он выразил надежду, что в основу решения комиссии лягут не просто правила, а здравый смысл и большая любовь к стране.

«Ни у кого нет сомнений в том, что Сталин как великий созидатель сделал невероятно много для того, чтобы Советский Союз поднялся с колен. С его именем наш народ-победитель связывает Великую Победу в самой страшной войне», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости «деполитизировать» роль Сталина в Победе. Он подчеркнул, что, несмотря на репрессии, нельзя забывать о его вкладе в исход Великой Отечественной войны.