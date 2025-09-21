Грузинке пришлось извиняться за сказанные два года назад злые слова о русских

Управляющая грузинского кафе «Саперави» Салия Тамари пришла в отделение полиции с извинениями и объяснениями. Девушка «отличилась» тем, что на видео назвал русских «кончеными». Подробности опубликовало ИА Regnum .

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Тамари оскорбляла русских, называла их кончеными и заявляла, что они кайфуют от убийства украинского и грузинского народов.

По словам девушки, видео записал ее коллега после того, как сам оскорбил грузин. В ответ она вспылила и высказала то же самое про русских.

«Я хочу извиниться, если кого-то задела своими словами, хочу попросить прощения у моих друзей, соседей, у всех», — заявила Тамари в видеообращении.

Руководство кафе уточнило, что ролик записали в 2023 году, но в ход пустили только сейчас. Поведение сотрудницы назвали неподобающим и заявили, что слова Тамари не имеют ничего общего с позицией компании. Тамари уволили из «Саперави» после инцидента.

В Германии на этой неделе разразился антисемитский скандал. Владелец магазина во Фленсбурге повесил на витрину табличку «Евреям вход воспрещен».