В Подмосковье прошел фестиваль-конкурс «Алябьевский соловей

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль объединил 335 участников и более 500 посетителей. На участие в конкурсе было подано 84 заявки из 27 муниципальных образований региона. Конкурсные прослушивания проходили в двух номинациях: «Народное пение» и «Академический вокал». Мероприятия развернулись на трех площадках: в Доме культуры, Детской школе искусств и Щелковском историко-художественном музее — отделе «Усадьба Фряново».

Жюри, в состав которого вошли профессора музыкальных вузов, профессиональные артисты и заслуженные работники культуры, отметило высокий уровень подготовки всех участников и разнообразие репертуара — от классических произведений Алябьева до народных песен в современных обработках.

Дипломами Министерства культуры и туризма Московской области и памятными подарками наградили 46 лауреатов — солистов и коллективы разных возрастов. Гран-при в номинации «Народное пение» получил народный коллектив «Ансамбль народной песни «МАЕСТАТ» из городского округа Восход.

Во время проведения фестиваля гости усадебного парка принимали участие в мастер-классах, спортивных играх и других активностях. В парке также провели выставку живописных работ от Детской школы искусств и пленэр под открытым небом. Работала ярмарка изделий ручной работы и тематическая фотозона.