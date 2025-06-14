Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву

В Москве в субботу до конца дня ожидается непогода: гроза, дождь и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду, поэтому автомобилистов призвали парковать машины вдали от деревьев.

По данным пресс-службы, на дежурство уже вышли бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток».

Комплекс городского хозяйства попросил москвичей и гостей города также быть внимательными на улице и не прятаться от дождя под деревьями.

Крупнейший ливень накрыл Москву в начале июня. Из-за проливных дождей затопило парковки, трассы и терминал А аэропорта Внуково. В соцсетях стало популярным видео удара молнии в Останкинскую башню.