Гроза близко. Нечто похожее на смерч заметили под Дмитровом

Похожий на смерч вихрь под Дмитровом попал на видео

Жаркая погода, как и предупреждали синоптики, начала сдавать позиции в столичном регионе. В Зеленограде жители пожаловались на штормовые порывы ветра, а в Подмосковье — под Дмитровом — заметили нечто похожее на смерч.

Погоду в Москве и области сегодня определяет холодный атмосферный фронт. Он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток.

После полудня он стал причиной кратковременных дождей и гроз. Ближе к вечеру погода, по прогнозом специалистов, испортится сильнее. Жителей Москвы и области предупреждали о ливнях с грозами и даже градом, а также шквалистом ветре.

За сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля, отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 6 июля, осадков не обещают. Воздух прогреется до комфортных +22…+24 градусов.