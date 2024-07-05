Жара отступит. Москвичам пообещали ливни, грозы и долгожданную прохладу

Под занавес рабочей недели Москве пообещали спад аномальной жары. Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта — он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток, сообщили «Метеовести» .

После полудня этот атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди и грозы. Ближе к вечеру погода испортится сильнее — пройдут ливни с грозами, а в отдельных районах не исключен град и шквалистый ветер.

Грозовые ливни собьют жару, подчеркнул в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом за сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля.

Температура воздуха в Москве 5 июля составит +29…+31 градусов, по области +27…+32 градусов. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.