Жара отступит. Москвичам пообещали ливни, грозы и долгожданную прохладу

Грозы, ливни и начало похолодания пообещали москвичам 5 июля

Фото: РИА «Новости»

Под занавес рабочей недели Москве пообещали спад аномальной жары. Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта — он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток, сообщили «Метеовести».

После полудня этот атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди и грозы. Ближе к вечеру погода испортится сильнее — пройдут ливни с грозами, а в отдельных районах не исключен град и шквалистый ветер.

Грозовые ливни собьют жару, подчеркнул в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом за сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля.

Температура воздуха в Москве 5 июля составит +29…+31 градусов, по области +27…+32 градусов. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.

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