Громко, но вредно: к чему приведет запрет сайтов знакомств в России
Директор «Мамбы» Андрей Бронецкий назвал вредной идею запретить сайты знакомств
Призыв запретить сайты знакомств в России — громкая, но вредная инициатива. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал генеральный директор интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий, комментируя идею общественника Виталия Бородина.
По словам Бронецкого, сейчас молодежь знакомится в основном через два канала: это интернет или посещение каких-нибудь баров и кафе.
«Все остальные направления знакомства: через друзей, на улице, на работе, через родственников — они во всем мире стагнируют. Поэтому, если реализовать такую инициативу, ну, можно предположить, что люди начнут, скажем так, знакомиться по старинке. Но есть риск того, что в целом просто перестанут знакомиться», — подчеркнул он.
Такая инициатива — вернуться к тому, что было раньше, когда все казалось лучше, — понятна. Однако она идет «против тренда». Не исключено, что статистика той же рождаемости в России может ухудшиться.
Депутат Виталий Милонов также выступил за то, что запрещать приложения для знакомств не нужно. Однако было бы неплохо ввести верификацию учетных записей, отметил он в беседе с 360.ru.
«Я настаиваю на том, чтобы было одно приложение, которое позволяло бы верифицировать записи учетные через сервис, подтверждающий уникальность этой личности», — заявил он.
Например, с помощью механизма портала «Госуслуги», предложил депутат, чтобы можно было знакомиться «реальным людям с реальными людьми» и ставить галочку, если ты, предположим, не считаешь нужным тратить время на человека, который находится в браке и решил развлечься на стороне.
То есть у нас должен быть хотя бы один сервис, который действительно подразумевает поиск второй половинки, а не проституток каких-то с альфонсами.
Виталий Милонов
Предложение оставить россиян без сайтов знакомств высказал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он считает, что подобные платформы развращают молодежь, а молодые люди разучились ухаживать за девушками.