Громко, но вредно: к чему приведет запрет сайтов знакомств в России

Призыв запретить сайты знакомств в России — громкая, но вредная инициатива. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал генеральный директор интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий, комментируя идею общественника Виталия Бородина.

По словам Бронецкого, сейчас молодежь знакомится в основном через два канала: это интернет или посещение каких-нибудь баров и кафе.

«Все остальные направления знакомства: через друзей, на улице, на работе, через родственников — они во всем мире стагнируют. Поэтому, если реализовать такую инициативу, ну, можно предположить, что люди начнут, скажем так, знакомиться по старинке. Но есть риск того, что в целом просто перестанут знакомиться», — подчеркнул он.

Такая инициатива — вернуться к тому, что было раньше, когда все казалось лучше, — понятна. Однако она идет «против тренда». Не исключено, что статистика той же рождаемости в России может ухудшиться.