Громкие песни под гитару могут обернуться штрафом

Адвокат Караваев: громкие песни под гитару могут стать основанием для штрафа

Громкие песни под гитару могут привести к штрафу. Как сообщил ТАСС адвокат Александр Караваев, в Москве штраф за нарушение тишины — до двух тысяч рублей. При повторных случаях сумма увеличивается.

«В России нет единого федерального закона о тишине, этот вопрос регулируется на уровне субъектов», — сказал он, отвечая на вопрос, когда пение песен под гитару может стать нарушением.

В большинстве регионов ночное время, когда нельзя шуметь, длится с 23:00 до 07:00. Громкая музыка тоже считается нарушением.

«Например, в Москве штраф для граждан составляет одну-две тысячи рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается», — отметил адвокат.

Также штрафом может обернуться жарка шашлыка вне специальных пикниковых зон с мангалом. За нарушение могут взыскать до 15 тысяч рублей.