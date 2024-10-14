«Грядет потепление». Автоэксперт призвал повременить со сменой шин

В Москве выпал первый снег. Не пора ли автомобилистам «переобувать» стальных коней и как управлять ими в такую погоду, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Если вы чрезвычайно аккуратный человек, нежный, и готов резко не тормозить, то вы можете поменять резину, но если мы посмотрим на прогноз погоды, то еще грядет скоро потепление. Чуть ли не с сегодняшнего вечера», — отметил собеседник 360.ru.

Он рекомендовал повременить со сменой шин до того момента, пока температура не установится стабильно ниже отметки в пять градусов тепла.

Общий совет водителям, как не попасть в аварию в гололед, Хайцеэр давать отказался.

«Существует три основных привода — передний, задний и полный — и примерно 28 видов полного привода. <…> [Есть еще и] распределение нагрузки — на переднюю ось, например, 40%, на заднюю 60. Поэтому для каждого автомобиля нужно давать отдельный совет», — подчеркнул автоэксперт.

Однако он отметил, что в любом случае необходимо быть аккуратными, менять стиль вождения, привыкая к зиме, и двигаться плавнее, чем летом. При заносе на переднем приводе необходимо добавлять газ, на заднем — сбрасывать, на полном действия зависят от конкретной конструкции, подытожил Хайцеэр.

«Если я вас сейчас в трех строках обучу, тогда я буду гений, а те, кто прочтет и этим воспользуется, будут втройне гении», — пошутил он.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что ближе к выходным в Москву ненадолго вернется бабье лето.