После мокрого снега с дождем москвичам пообещали бабье лето на выходных

В понедельник, 14 октября, в Москву нагрянет дождь с примесью мокрого снега. Однако ближе к выходным в столицу придет небольшое бабье лето. Об этом 360.ru рассказал синоптик, метеоролог Александр Шувалов.

«Холод нас приласкает только в первой половине недели. Сегодняшний и завтрашний день — по-настоящему осень. Дождь с примесью мокрого снега сегодня обязательно будет», — заметил он.

По его словам, во вторник, 15 октября, в Москве также вероятно выпадет мокрый снег. Днем температура задержится в значениях +3…+5 градусов тепла. А уже с 16 октября атмосферное давление начнет расти.

Циклон уйдет на северо-восток, а ему на смену придет гребень высокого давления. На этом фоне погода улучшится.

«Дневная температура начнет расти, ночная наоборот может упасть до заморозков, особенно в ночь на четверг и пятницу. А в выходные [ждем] до 10-12 градусов тепла. Мини бабье лето в середине октября», — резюмировал собеседник 360.ru.

В региональном главке МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о дожде и мокром снеге 14 октября. По данным ведомства, порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду.