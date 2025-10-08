Греф в шутку выступил за разделение поисковой системы «Яндекса»

Убрать монополию «Яндекса» из интернета в шутку предложил глава Сбербанка Герман Греф в ответ на реплику главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что не должно быть «одного выигравшего». Об этом сообщил РБК со ссылкой на своего корреспондента на пленарной сессии форума «Финополис».

«Сколько можно терпеть монополизм „Яндекса“? Надо разделить их поисковую систему между всеми. Ну что это? Чем мы хуже „Яндекса“?» — заявил Греф.

Монополия в финтехе стала главной темой дискуссии председателя Центробанка и главы Сбербанка в ходе встречи на «Финополисе».

Набиуллина заявила, что в задачи регулятора входит недопущение создания единственного крупного игрока и сохранение конкурентной среды через альтернативную структуру. Греф в своем ответе подчеркнул, что требования борьбы с монополиями исходят от тех, кто проиграл и вместо признания поражения и ухода с площадки требует ввести дополнительное регулирование.

В прошлом году во время форума «Финополис» председатель Набиуллина и Греф поспорили о введении QR-кодов для оплаты товаров. Глава регулятора заявила, что это универсальный инструмент, который могут использовать все игроки на рынке без разработки собственных систем. На это руководитель Сбербанка ответил, что это создает монополию со стороны Центробанка.