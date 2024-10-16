«Стандарт». Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой

Набиуллина поспорила с Грефом на форуме Finopolis о едином QR

QR-код — это универсальный инструмент, который станет основой для создания равных условий работы на рынке. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.

«Наша цель и наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия», — процитировало ее РИА «Новости».

По ее мнению, универсальный QR не следует рассматривать как противостояние между регулятором и банковским консорциумом за доминирование на рынке. Это даже не товар, он не конкурирует с рыночными продуктами, а представляет собой инфраструктурный стандарт.

Однако глава Сбербанка Герман Греф возразил, что его внедрение создает на рынке монополию со стороны регулятора.

«Десять стандартов — это как розетка», — сказала Набиуллина.

Ранее Центральный банк выступил с инициативой внести в законодательство требование к торговым точкам о размещении на кассах исключительно универсального QR-кода, выданного Национальной системой платежных карт. Система полностью контролируется Центральным банком.

Однако некоторые эксперты предполагают, что это может привести к изменениям в конкурентной среде на рынке платежей: банки могут столкнуться с уменьшением своих комиссионных доходов, а россияне — с отсутствием кэшбека за такие операции.