Глава Сбербанка Греф на ПМЭФ назвал «живопырки» фундаментом экономики

Председатель правления Сбербанка Герман Греф призвал пересмотреть несправедливое отношение к представителям небольшого бизнеса. Об этом он заявил на ПМЭФ-2026, сообщил ТАСС .

Греф обратился к главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

«Я бы хотел обратиться к одной вашей фразе, которой вы иллюстрировали часто очень несправедливое отношение к бизнесу — это „живопырки“, зарабатывающие бабки. Мне кажется, это одна из базовых вещей, которая должна очень серьезно измениться в нашей стране», — отметил Греф.

По его словам, именно представители небольшого бизнеса представляют собой основу экономики, которая, в свою очередь, является основой государства.

Греф добавил, что маленьким предприятиям нужно уделять внимание, помогать и охранять их от административных барьеров.

Ранее глава Сбербанка заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста в России.