Графики временных отключений электроэнергии ввели в южных регионах России

Графики временных отключений электроэнергии ввели в Краснодаре и Крыму

На территории Краснодара и Крыма начали действовать графики временных отключений электроэнергии. Эта мера необходима для предотвращения перегрузки энергосистемы.

Глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале сообщил о графике аварийного ограничения режима потребления электрической мощности. По его словам, это коснется жителей юго-западного и западного районов города, микрорайонов Витаминкомбинат, Молодежный, Московский, Юбилейный и Фестивальный.

«Потребители по указанным питающим центрам ежедневно с 12:00 до 18:00 могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Режим будет действовать с 17 по 19 июля либо до полной отмены диспетчерского распоряжения», — написал он.

РИА «Новости» также сообщило о временных отключениях электроэнергии в Крыму.

Утром в среду, 17 июля, министерство энергетики сообщило о восстановлении электроснабжения на юге России.