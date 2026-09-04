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    Град с лесной орех выпал в Березовском округе Свердловской области

    Крупный град размером с лесной орех выпал в нескольких поселках Березовского округа под Екатеринбургом. Об этом в беседе с 360.ru сообщили местные жители, предоставив фото и видео.

    «Примерно минут 30 шел град — очень сильный, с напором. Пока я снимал видео, случайно одна градина попала по руке, было больно», — поделился собеседник.

    По его словам, после града выглянуло солнце, потом началась гроза с дождем.

    Крупные округлые градины почти полностью покрыли землю слоем в несколько сантиметров, но тут же начали таять.

    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Ранее в Московском регионе прогремела первая осенняя гроза. О непогоде сообщили жители Ясенева, Строгина, Братеева. В столицу непогода пришла из Подмосковья, со стороны Старой Рузы.