Град с лесной орех выпал в Березовском округе Свердловской области
Крупный град размером с лесной орех выпал в нескольких поселках Березовского округа под Екатеринбургом. Об этом в беседе с 360.ru сообщили местные жители, предоставив фото и видео.
«Примерно минут 30 шел град — очень сильный, с напором. Пока я снимал видео, случайно одна градина попала по руке, было больно», — поделился собеседник.
По его словам, после града выглянуло солнце, потом началась гроза с дождем.
Крупные округлые градины почти полностью покрыли землю слоем в несколько сантиметров, но тут же начали таять.
Ранее в Московском регионе прогремела первая осенняя гроза. О непогоде сообщили жители Ясенева, Строгина, Братеева. В столицу непогода пришла из Подмосковья, со стороны Старой Рузы.