Град с лесной орех выпал в Березовском округе Свердловской области

Крупный град размером с лесной орех выпал в нескольких поселках Березовского округа под Екатеринбургом. Об этом в беседе с 360.ru сообщили местные жители, предоставив фото и видео.

«Примерно минут 30 шел град — очень сильный, с напором. Пока я снимал видео, случайно одна градина попала по руке, было больно», — поделился собеседник.

По его словам, после града выглянуло солнце, потом началась гроза с дождем.

Крупные округлые градины почти полностью покрыли землю слоем в несколько сантиметров, но тут же начали таять.