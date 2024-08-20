Эксперт по киберспорту Пегов: спрос на IT-специалистов со знанием китайского языка вызван санкциями

Спрос на специалистов со знанием китайского языка начал увеличиваться в IT-компаниях РФ. В беседе с RuNews24.ru причину ситуации объяснил директор Центра спортивного программирования и киберспорта Святослав Пегов.

Он назвал вполне логичным тот факт, что российский бизнес, связанный с информационными технологиями, стал искать альтернативные рынки. К таким мерам привели санкции и блокировки платежей, отметил эксперт.

По его мнению, китайское направление является самым очевидным. При успешной реализации предприниматели смогут увеличить прибыль.

Русские иноземцы. Указ Путина спасет жителей Запада от ужаса

«Борются две Америки». Эксперт — об отказе Харрис идти на дебаты на Fox News

Производство продуктов из овечьего молока запустили в Шаховской благодаря гранту правительства

Запрет УПЦ. Почему иначе и быть не могло

Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте