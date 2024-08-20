Эксперт по киберспорту Пегов: спрос на IT-специалистов со знанием китайского языка вызван санкциями

Спрос на специалистов со знанием китайского языка начал увеличиваться в IT-компаниях РФ. В беседе с RuNews24.ru причину ситуации объяснил директор Центра спортивного программирования и киберспорта Святослав Пегов.

Он назвал вполне логичным тот факт, что российский бизнес, связанный с информационными технологиями, стал искать альтернативные рынки. К таким мерам привели санкции и блокировки платежей, отметил эксперт.

По его мнению, китайское направление является самым очевидным. При успешной реализации предприниматели смогут увеличить прибыль.