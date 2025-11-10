Государство взыскало с ивановского чиновника свыше 800 миллионов рублей

Ивановский суд обратил в доход государства изъятые у Зобнина более 800 млн руб

Суд изъял у экс-заместителя главы правительства Ивановской области Сергея Зобнина сотни миллионов рублей незаконных доходов. Об этом сообщила Генпрокуратура России .

«Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 800 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Деньги взыскали в доход государства.

По данным следствия, бывший замглавы брал под покровительство строительную компанию при заключении госконтрактов на ремонт соцобъектов. Фактическим главой фирмы был родной брат супруги Зобнина Дмитрий Федулов.

Ранее ФСБ задержала заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина по делу о взятках.