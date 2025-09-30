Государство продало долю в «Союзмультфильме»

Государство приватизировало долю в киноиндустрии «Союзмультфильм». Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, сообщил РБК .

Согласно документу, поступления от продажи имущества, которое находится в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей, что связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия „Союзмультфильм“».

Представитель компании подтвердил факт приватизации студии, но не раскрыл детали. Сделка «содержит сведения ограниченного доступа и является непубличной».

Ранее «Союзмультфильм» зарегистрировал товарный знак «Чебубу» в России. Таким образом компания решила защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями.